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السعودية: قرار سيادى للاتحادات الرياضية لاستئناف المسابقات أو إلغائها

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:16 م
السعودية: قرار سيادى للاتحادات الرياضية لاستئناف المسابقات أو إلغائها الدوري السعودي
إيمان حنا

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أكدت مصادر مطلعة، وفق صحيفة عكاظ، أن قرار استئناف المسابقات الرياضية أو إلغائها متروك لرؤساء الاتحادات الرياضية، بعد القرار الصادر بالرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة، جراء جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، بتطبيق وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة بتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتقال الفيروس، إذ من المفترض أن يحدد كل اتحاد لعبة مصير مسابقاته بعد أخذ مرئيات الأندية والوقوف على معوقاتها، وخصوصا عقود الأجهزة الفنية التي تم الاستغناء عنها بعد قرار تعليق الأنشطة الرياضية في 15 مارس، والذي شمل جميع البطولات والمسابقات بمختلف الألعاب الرياضية وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة.

يذكر أنه تم استئناف العمل من جديد في مقر وزارة الرياضة بمختلف مكاتبها بمدن ومحافظات المملكة، بالنسب التي حددتها الجهات المعنية.

وكانت الوزارة قامت خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر بالتعقيم والتطهير لكافة المكاتب الخاصة بالموظفين والموظفات، وكذلك قاعات الاجتماعات ودورات المياه والمصليات، إضافة إلى طباعة دليل إرشادي يحمل تفاصيل متعددة تختص بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، تم إرسالها لكافة الموظفين والموظفات حفاظاً على سلامة الجميع، كما واصلت وكالة الشؤون الفنية أعمال الصيانة السنوية والتنفيذ في جميع منشآت الوزارة الرسمية من ملاعب وصالات رياضية ومسابح أولمبية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، في ظل فترة التوقف جرّاء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة بسبب فايروس كورونا.

 

اندية السعودية

السعودية

المسابقات الرياضية

كورونا

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