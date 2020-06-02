اليوم السابع
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"الزراعة" تقدم روشتة فنية لمزارعى الزيتون خلال يونيو.. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:33 م
"الزراعة" تقدم روشتة فنية لمزارعى الزيتون خلال يونيو.. تعرف عليها محصول الزيتون
كتب عز النوبى

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ينشر " اليوم السابع "، عدد من التوصيات الفنية التي أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، والواجب توافرها   لمزارعي محصول الزيتون لزيادة الانتاج خلال شهر يونيو.

أولا: أهم العمليات

 1- التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة

2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-ضبط عمليات الري وعدم الافرط في الري

5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس

ثانيا: التسميد

ا- الأشجار التى تروى بالغمر

1- الأشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر

2- يتم إضافة 300 جم سماد المركب للاشجار أكبر من 3 سنوات

3-يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر

ب- تسميد أشجار الزيتون التى التى تروى بالتنقيط

الرية الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم ، الرية الثانية -  يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19 ، الرية الثالثة  -  يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم ،  يضاف 2لتر  حامض هيوميك مرة فى الشهر ، يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض نيترك مرة كل 15 يوم.

التسميد الورقى

ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض  نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما  ياتى350جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثا: برنامج الري، شهر يونيو السنة الأولى 20 لتر/شجرة ، السنة الثانية 22 لتر/ شجرة ،  السنة الثالثة 25 لتر/ شجرة ، السنة الرابعة 25-30 لتر/ شجرة ، السنة الخامسة 40-50 لتر/ شجرة ، السنة السادسة 55-60 لتر/ شجرة ، اكبر من 7  70 لتر/ شجرة ،  معدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي امراض اعفان الجذور، وفي حالة وجود اي اضربات علي الاشجار و يرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل او زيادة المياة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء

2-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

 

 

 


محصول الزيتون

الارشاد الزراعى

أشجار الزيتون

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