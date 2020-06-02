الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها لدول أوروبية 18 يونيو

قالت الخطوط الجوية التركية اليوم الثلاثاء، إنها ستبدأ رحلات طيران مباشرة من 16 مدينة في دول أوروبية إلى 14 مدينة في الأناضول اعتبارا من يوم 18 يونيو تشمل مسارات جديدة لم تسلكها من قبل.

وقالت الشركة إنها ستستأنف رحلات الطيران الدولية من اسطنبول يوم العاشر من يونيو والرحلات الجديدة التي تبدأ من 18 يونيو ستقتصر على الأناضول، وهي الشطر الآسيوي الذي يمثل أغلب مساحة تركيا.

وأضافت الشركة في بيان أنه جرى التخطيط لرحلات مع 16 مدينة في ألمانيا وسويسرا والنمسا وهولندا والدنمرك.