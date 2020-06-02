اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية البريطانية تعلن عن مساعدات لليمن بقيمة 200 مليون دولار لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:37 م
الخارجية البريطانية تعلن عن مساعدات لليمن بقيمة 200 مليون دولار لمواجهة كورونا الخارجية البريطانية
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن حزمة مساعدات لليمن من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن.

وأكد وزير الخارجية دومينيك راب، اليوم، عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات البريطانية تبلغ 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) لتساهم في مكافحة فيروس كورونا، ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن.

وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية البريطانية، فإن حزمة المساعدات البريطانية هذه ستكون بمثابة الحد الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة لآلاف اليمنيين الذين يواجهون الآن أيضا خطر فيروس كورونا وسط تردي للأوضاع الصحية في البلاد.

وعلى جانب آخر، عبر وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، أمس الاثنين، عن المأساة التى يعيشها اليمن جراء الانقلاب الحوثى،  موضحا أن الميلشيات دمرت أكثر من 60 % من المنشآت الطبية، مما أضعف قدرة البلاد على مواجهة الوباء العالمى "كورونا.وفق وكالة أنباء اليمن سبأ.

وأكد باعوم أهمية هذا مؤتمر المانحين الذى من المقرر عقده غدا بقيادة المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع الأمم المتحدة، في حشد التمويل للمشاريع والبرامج الإنسانية في اليمن، داعيا لتوفير مستشفيات ميدانية وتدريب الكوادر الطبية في مواجهة الأوبئة والحميات، وتقديم أجهزة فحص "PCR" ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وألبسة الحماية والوقاية بكميات كافية تتناسب مع حجم التحديات، ضمن خطة الاستجابة الطارئة، مثمنا دور السعودية فى دعم اليمن. 
 
وطالب باعوم المنظمات والدول المانحة كافة بالوقوف بجوار الشعب اليمنى خاصة القطاع الصحي، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة؛ لرفع قدرة القطاع وتمكينه من مواجهة التحديات الحالية.

اليمن

الخارجية البريطانية

اخبار اليمن

مساعدات بريطانيا لليمن

فيروس كورونا في اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليمن يدعو المجتمع الدولى للمساهمة بفاعلية للحد من الأزمة الإنسانية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:00 ص

سفير السعودية بالقاهرة: دعوة المملكة لمؤتمر المانحين تجسد إسهاماتها الإنسانية لدعم اليمن

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:22 م

اليمن: تنظيم السعودية لمؤتمر المانحين 2020 يجسد دورها فى دعم شعبنا

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:46 م

خلال 5 سنوات .. المملكة تدعم التعليم في اليمن بـ 15 مشروعاً بمبلغ تجاوز105 ملايين دولار

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:15 م

تحالف الشرعية في اليمن يسقط طائرتين مسيّرة أطلقتهما المليشيا الحوثية

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة