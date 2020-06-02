الخارجية البريطانية تعلن عن مساعدات لليمن بقيمة 200 مليون دولار لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن حزمة مساعدات لليمن من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن.
وأكد وزير الخارجية دومينيك راب، اليوم، عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات البريطانية تبلغ 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) لتساهم في مكافحة فيروس كورونا، ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن.
وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية البريطانية، فإن حزمة المساعدات البريطانية هذه ستكون بمثابة الحد الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة لآلاف اليمنيين الذين يواجهون الآن أيضا خطر فيروس كورونا وسط تردي للأوضاع الصحية في البلاد.
وعلى جانب آخر، عبر وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، أمس الاثنين، عن المأساة التى يعيشها اليمن جراء الانقلاب الحوثى، موضحا أن الميلشيات دمرت أكثر من 60 % من المنشآت الطبية، مما أضعف قدرة البلاد على مواجهة الوباء العالمى "كورونا.وفق وكالة أنباء اليمن سبأ.
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