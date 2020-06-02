الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية الأمومة للأعمال الخيرية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار أمانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية برقم 2178لسنة 2020، بقيد جمعية الأمومة للأعمال الخيرية بالسنطة طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات، وجاء فى القرار بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالقانون رقم 84لسنة 2002، وعلى مذكرة ادارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 10/3/2020 بشأن إجراءات قيد جمعية الأمومة للأعمال الخيرية بالسنطة.

فقد تقرر قيد جمعية الأمومة للأعمال الخيرية – السنطة طبقا لأحكام القانون رقم رقم 149لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات، وعنوان المقر أول طريق السنطة – كفر كلا الباب، وميدان العمل رعاية امومة وطفولة، وخدمات تعليمية وثقافية ودينية، وخدمات صحية، وحماية البيئة، وإنشاء مراكز طبية متخصصة، والنطاق الجغرافي المحافظة، وتدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 7اعضاء، والسنة المالية تبدأ من اول يوليو وتنتهي فى 30يونيو من العام التالى.

وحل الجمعية وأيلولة الأموال إلى جمعية الشبان المسلمين بالسنطة، وتلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي بالسجل الخاص ونشره بالوقائع المصرية



Capture



