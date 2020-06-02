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التضامن: دخول 432 ألف أسرة جديدة ضمن برامج "تكافل وكرامة" خلال 4 أشهر

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:11 ص
التضامن: دخول 432 ألف أسرة جديدة ضمن برامج "تكافل وكرامة" خلال 4 أشهر نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تواصل الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية من خلال مساعدات الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، والضمان الاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية فى مختف المحافظات خاصة الوجه القبلى بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة.
 
وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن دخول 432 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وذلك في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن ويتم حاليا صرف المساعدات النقدية فى إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومن مستحقى الدعم النقدي، بجانب أيضا تنفيذ العديد من البرامج الأخرى لتمكين الأسر اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهم، وأنه يتم صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة من كبار السن وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومن لديه أبناء فى الدراسة وينطبق عليه شروط "تكافل وكرامة".

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعى وتحويلهم إلى تكافل وكرامة بهدف زيادة الدعم النقدى المخصص لهم، وأنه من المقرر الانتهاء من تحويل كافة المستفيدين من الضمان إلى تكافل وكرامة مع صدور القانون الجديد للدعم النقدى، وأن من ضمن الفئات التى يتم تحويلها حاليا من "الضمان الاجتماعى" إلى "تكافل وكرامة" بعد ثبوت استحقاقها، هى الأسر التى لديها أطفال "18-0 سنة" على أن يكون الأطفال 6-18 سنة فى المدارس تكافل، وكذلك أسر مطلقات وأرامل ومهجورات لديهن أطفال "0-18 سنة يتم تحويلهم ضمن محور "تكافل"، بالإضافة إلى أسر مسجونين أكثر من ثلاث سنوات وأسر مجندين لحين انتهاء التجنيد" تكافل" ومسنين 65 سنة فأكثر يتم تحويلهم إلى محور "كرامة" من البرنامج، وكذلك ذوى الإعاقة الذى يثبت تقرير إعاقتهم الصادر من اللجان الطبية المتخصصة أنهم غير قادرين على العمل يتم تحويلهم إلى محور "كرامة" وأيتام الأبوين أو من تزوجت أمه يتم تحويله إلى "كرامة" ونساء بلغن 50 عاما وليس لديهن عائل ولا مصدر دخل يتم تحويلهن لـ"كرامة".

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أننا نستهدف الوصول إلى 3.6 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة في يونيو، وذلك  بعد تحويل كل المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى " تكافل وكرامة " وأن 26% من المستفيدين من الدعم النقدي من ذوى الإعاقة و17.5% للمرأة المعيلة و9% لكبار السن و1% للأيتام والباقي للأسر الشابة والصغيرة فى العمر .

على جانب آخر تواصل البوابة الإلكترونية للاستعلامات تسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التضامن  بهدف تقليل التعامل بين المواطن والموظفين  في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة كورونا المستجد، وكذلك توفير مصاريف الانتقال والمواصلات على المواطنين من منازلهم للوحدات الاجتماعية، بجانب وجود آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التي تقدم بها المواطنين ونسبة الرد على الشكاوى حرصا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها .

وتختص البوابة الإلكترونية بالاستعلام والشكاوى، معرفة مدى استحقاق الأشخاص لصرف الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، وكذلك المبلغ المحدد للصرف قبل الذهاب لمكاتب البريد فى حالة الاستحقاق، وأيضا  تقديم الشكاوى الخاصة بالبرنامج، وهو ما يخفف من الضغط على الوحدات الاجتماعية.


التضامن

تكافل وكرامة

الأسر الأولى

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