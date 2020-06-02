الأسهم الأوروبية قرب ذروة 3 أشهر ولوفتهانزا تصعد ببورصة ألمانيا

اقتربت الأسهم الأوروبية أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، بفضل التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا وارتفعت الأسهم الألمانية بعد قفزة لسهم لوفتهانزا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحدا بالمئة في التعاملات المبكرة ليسجل أعلى مستوى منذ التاسع من مارس.

وقفز سهم لوفتهانزا 7.5 بالمئة بعدما وافق المجلس الإشرافي للشركة على إنقاذ مالي حكومي بقيمة تسعة مليارات يورو (10 مليارات دولار) لترتفع الأسهم المدرجة ببورصة فرانكفورت 2.6 بالمئة لأعلى مستوى منذ الخامس من مارس.

ومع عودة المتعاملين في ألمانيا من عطلة نهاية أسبوع طويلة ارتفعت أسهم فولكسفاجن ودايملر وبي.إم.دابليو بين 4.5 و7.7 بالمئة بعد أن ذكر تقرير لرويترز أمس أن وزارة الاقتصاد اقترحت حوافز للمشترين بقيمة خمسة مليارات يورو لتعزيز مبيعات السيارات.