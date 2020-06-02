اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:27 ص
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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى العاصمة اليابانية طوكيو لـ 5279 حالة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:18 ص
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى العاصمة اليابانية طوكيو لـ 5279 حالة فيروس كورونا
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء، أنها سجلت ما لا يقل عن 30 إصابة جديدة بالفيروس التاجى فى العاصمة، وهى المرة الأولى التى تصل فيها إلى هذا الرقم منذ 14 مايو الماضى، ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكتروني عن بيان الحكومة الحضرية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في العاصمة ارتفع إلى 5279.

يذكر أن حكومة مدينة طوكيو تخفف الإغلاق بعد أن رفعت الحكومة المركزية حالة الطواريء في طوكيو والتي دامت 3 أشهر بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة اليابانية، بدأت أمس الاثنين، فى اختبار نحو 10 آلاف شخص بحثا عن أجسام مضادة لفيروس كورونا، فى محاولة لفهم نطاق العدوى بشكل أفضل، حيث تستعد اليابان لظهور محتمل للإصابات مجددا بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضى، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"الاثنين، أن الاختبارات التي تبحث عن بروتينات معينة ينتجها الجهاز المناعي استجابة للعدوى قد بدأت في العاصمة طوكيو ومياجي، وستتبعها أوساكا بعد غد الأربعاء.

وتأمل الحكومة اليابانية في معرفة العدد التقريبي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، بما في ذلك الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض من اختبارات الدم لـ 3 آلاف من السكان الذين تم اختيارهم عشوائيًا والذين تبلغ أعمارهم بين 20 عامًا أو أكثر في كل محافظة.
ومن المتوقع أن تساعد النتائج السلطات على تكوين نظرة مستقبلية لأعداد العدوى في حالة عودة ظهور المرض وتقدير عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى التطعيم بمجرد توفره.

وسجلت اليابان أكثر من 17500 حالة إصابة، فضلا عن أكثر من 900 حالة وفاة، فيما رفعت الحكومة حالة الطوارئ بالكامل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
وشهدت طوكيو ومحافظة فوكوكا زيادة في عدد حالات الإصابة في الأيام الأخيرة، لكن الحكومة قالت إن ليس لديها خطة فورية لوضع المناطق تحت إعلان حالة الطوارئ مجددا.

 


طوكيو

اليابان

كورونا

فيروس كورونا

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