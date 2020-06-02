ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.36% بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% رابحاً 26.05 نقطة ليصل إلى مستوى 7314.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.24% خاسراً 17.76 نقطة ليصل إلى مستوى 7348.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 175.2 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وارتفع 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.37%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.28%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.12%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.86%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.23%.

وارتفع 136 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 4.91%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.93%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 3.69%، فيما تراجع 45 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 5.61%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 2.03%، ثم سهم "أسواق عبدالله العثيم" بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 381.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، أمس الاثنين، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 44.65 ريال لهذا اليوم الثلاثاء، وإلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس الموافق 4 يونيو.

فيما أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، عن إعادة التوازن لسلة صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول تماشياً مع المؤشر الارشادي، وتم تنفيذ عملية إعادة التوازن لمكونات سلة صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول في 01 يونيو 2020 م، تماشياً مع مكونات مؤشر الصندوق.