اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:50 م
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إيقاف 6 حالات بناء برأس البر تنفيذا لقرار وقف أعمال البناء

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:35 م
إيقاف 6 حالات بناء برأس البر تنفيذا لقرار وقف أعمال البناء جانب من الحملات
دمياط عبده عبد البارى

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قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالإشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر بحملة مكبرة لإيقاف 6 حالات أعمال بناء بالمدينة بشارع 95 ومنطقتي الامتداد العمراني والمستشارين، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت تلك الحملة بناء على قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعديلها وإيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها لمدة ستة أشهر.

كما قام قطاع النظافة بحملة جديدة في سلسلة حملات النظافة المكبرة بمنطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات والقمامة وعشش العرب، وتستمر سلسلة الحملات في إطار خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة بالمنطقة والمستوى الحضاري بالمدينة.

كما قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال صرف معاشات شهر يونيو بمدينة رأس البر بمكتب البريد الكائن بشارع المديرية وفق الجدول الزمني المُعلن عنه مسبقًا، حيث قامت الوحدة بعمل مِظلة وتجهيز مقاعد للانتظار لراحة السادة المواطنين مع ضمان اجراءات الوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية وذلك في إطار خطة الوحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

 

 


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