اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:08 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط انقلاب سيارة - أرشيفية
اسيوط - هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اصطدامها برصيف مرتفع وانقلابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام وأسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد ورود إخطارا من الخدمات الأمنية بمنطقة موقف الأزهر يفيد انقلاب سيارة بعد صطدامها برصف مرتفع "تلتوار" على جانب الطريق الرئيسى مما أدى إلى وقوع إصابات بين مستقلى السيارة وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص من مستقلى السيارة بجروح، وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى واثنين آخرين إلى مستشفى أسيوط العام.

وفى سياق آخر تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلوط بنى قرة بدائرة مركز القوصية، وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة كلا من " سعد. م. ع " 35 سنة مركز القوصية مصاب بكسر بالعمود الفقرى، وما بعد الارتجاج، و" محمود. ع. ع 60 سنة من مركز القوصية مصاب بكدمات، وسحاجات بالجسم، وعنتر أحمد راوى 57سنة غيبوبة تامة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.


حوادث اسيوط

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

خصومة ثأرية

اخبار مصر

تقارير مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة