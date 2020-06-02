إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

اسيوط - هيثم البدري

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اصطدامها برصيف مرتفع وانقلابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام وأسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد ورود إخطارا من الخدمات الأمنية بمنطقة موقف الأزهر يفيد انقلاب سيارة بعد صطدامها برصف مرتفع "تلتوار" على جانب الطريق الرئيسى مما أدى إلى وقوع إصابات بين مستقلى السيارة وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص من مستقلى السيارة بجروح، وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى واثنين آخرين إلى مستشفى أسيوط العام.

وفى سياق آخر تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلوط بنى قرة بدائرة مركز القوصية، وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة كلا من " سعد. م. ع " 35 سنة مركز القوصية مصاب بكسر بالعمود الفقرى، وما بعد الارتجاج، و" محمود. ع. ع 60 سنة من مركز القوصية مصاب بكدمات، وسحاجات بالجسم، وعنتر أحمد راوى 57سنة غيبوبة تامة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.