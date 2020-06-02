اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:23 ص
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إسرائيل تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:00 ص
إسرائيل تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
رام الله أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية - أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 98 حالة، مقارنة مع 53 فى إحصائية أمس الأحد، لتصل إلى مستوى 17169.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات النشطة يبلغ الآن 2006 حالات، بينها 31 شخصا فى حالات حرجة.. لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أى وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى عدد الوفيات عند 285.

وسبق أن رفعت السلطات الإسرائيلية معظم إجراءات العزل المفروضة بسبب الجائحة، وأبقت الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية خارج البيوت.

 


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