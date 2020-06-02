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إحصاء رويترز: عدد الوفيات بسبب كورونا فى بريطانيا يقترب من 50 ألفا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:06 ص
إحصاء رويترز: عدد الوفيات بسبب كورونا فى بريطانيا يقترب من 50 ألفا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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اقترب عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة من 50 ألفا اليوم الثلاثاء، وهو رقم يبعث على التشاؤم بالنسبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون في الوقت الذي يتخذ فيه تحركات لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

ووصل عدد الوفيات الآن إلى 49646، بما في ذلك بيانات شهادات الوفاة من إنجلترا وويلز حتى 22 مايو والتي نشرت اليوم الثلاثاء، والأرقام السابقة من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية والوفيات التي وقعت في الآونة الأخيرة بالمستشفيات في انجلترا.

يذكر أن بريطانيا تجرب الآن 5 أدوية جديدة في 30 مستشفى في جميع أنحاء البلاد في السباق للعثور على علاج لـ Covid-19 .
 
فبعد أيام قليلة من توقف التجارب العالمية على هيدروكسي كلوروكين ، وهو الدواء الذي روج له دونالد ترامب كعلاج  لفيروس كورونا، يتطلع العلماء البريطانيون وفقا لصحيفة " الجارديان" إلى تسجيل مئات المرضى لإجراء تجارب على الأدوية التي يأملون أن تمنع الأشخاص من المرض بما يكفي ليحتاجوا إلى رعاية مكثفة أو أجهزة تهوية.

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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