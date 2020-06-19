10 إجراءات احترازية لجامعة الإسكندرية استعدادا لامتحان الفصل الدراسى الثانى

الإسكندرية أسماء على بدر

تستعد جامعة الإسكندرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرقة الرابعة بعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا وحرصا على سلامة الطلاب وتشمل الاجراءات التالية..

1- توفير أماكن للعزل داخل كل كلية وتواجد طبى للتعامل مع الحالات الطارئة والمشتبه بها.

2- تشكيل لجنة بكل كلية لإدارة عملية الإمتحانات.

3- خطة لإخلاء الطلاب من اللجان بطريقة سليمة وصحية.

4- اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات للملاحظين والطلاب.

5- عمل مسح للطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق استخدام كواشف الحرارة على الطلاب قبل دخول الإمتحانات.

6- لجان طبية داخل الكليات واللجان للتعامل مع الحالات الطارئة والمشتبه بها وتوفير أماكن للعزل داخل كل كلية.

7-إجراء عمليات التطهير والتعقيم لكافة لجان الإمتحانات كما هو متبع.

8- 15 طالب فقط في كل لجنة منعا للتزاحم.

9- وضع علامات ارشاديه لتسهيل عملية الدخول والخروج فى ظل تباعد اجتماعى.

10- منع التواجد فى الحرم الجامعى والتجمع عقب انتهاء الامتحانات.