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10 إجراءات احترازية لجامعة الإسكندرية استعدادا لامتحان الفصل الدراسى الثانى

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:00 ص
10 إجراءات احترازية لجامعة الإسكندرية استعدادا لامتحان الفصل الدراسى الثانى جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تستعد جامعة الإسكندرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرقة الرابعة بعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا وحرصا على سلامة الطلاب وتشمل الاجراءات التالية..

 

1- توفير أماكن للعزل داخل كل كلية وتواجد طبى للتعامل مع الحالات الطارئة والمشتبه بها.

 

2- تشكيل لجنة بكل كلية لإدارة عملية الإمتحانات.

 

3- خطة لإخلاء الطلاب من اللجان بطريقة سليمة وصحية.

 

4- اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات للملاحظين والطلاب.

 

5- عمل مسح للطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق استخدام كواشف الحرارة على الطلاب قبل دخول الإمتحانات.

 

6- لجان طبية داخل الكليات واللجان للتعامل مع الحالات الطارئة والمشتبه بها وتوفير أماكن للعزل داخل كل كلية.

 

7-إجراء عمليات التطهير والتعقيم لكافة لجان الإمتحانات كما هو متبع.

 

8- 15 طالب فقط في كل لجنة منعا للتزاحم.

 

9- وضع علامات ارشاديه لتسهيل عملية الدخول والخروج فى ظل تباعد اجتماعى.

 

10- منع التواجد فى الحرم الجامعى والتجمع عقب انتهاء الامتحانات.

 

 

 


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