وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

كتبت رحمة رمضان

فى 6 خطوات فقط يمكن لكل مواطن يمتلك خلايا شمسية لتوليد الكهرباء أعلى أسطح المنازل أو الشركات من الاستثمار و بيع الطاقة الفائضة عن احتياجته لوزارة الكهرباء بجانب اعتماده على الإنارة من خلال "الشمس"، وذلك من خلال بين الطاقة الإضافية عن استهلاكه لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال ما يسمى بنظام صافى القياس، وهى كالآتى:

1 - تقديم طلب لشركة الكهرباء لتوصيل وحدة الخلايا الشمسية بالشبكة الرئيسية.

2 - تركيب عداد لقياس الاستهلاك والإنتاج "عداد صافى القياس" بواسطة شركة توزيع / نقل الكهرباء المختصة حيث يسمح للمشترك بتركيب وتوصيل محطة خلايا شمسية بنظام صافى القياس بقدرة لا تتعدى 20م، و للمحطة الواحدة على ان يتحمل المشترك تكلفة هذا العداد وتتم المحاسبة الشهرية عن الاستهلاك على أساس صافى الطاقة المشتراه (NetMetering).

3 - محاسبة شركة توزيع الكهرباء فى نهاية كل شهر على صافى الربح ويتم محاسبته طبقا للشرائح المقابلة لصافى الاستهلاك، وفى حالة تكرار وجود فائض بعد التسوية يتم إضافة هذا الفائض لرصيد المشترك للشهور التالية من السنة.

4 - فى حالة وجود رصيد للمشترك فى نهاية العام المالى بعد عمل التسوية لاستهلاكه فى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادى، تقوم شركة التوزيع / النقل بشراء هذا الفائض بسعر يكافئ متوسط تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة طبقاً لأخر تقرير لتكلفة الخدمة الذى يصدر عن الجهاز (71.4 قرش /ك.و.س للعام 2017/2018)، على ان يتم تحديث السعر بشكل سنوى لكل من المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة بالتزامن مع تحديث تكلفة الإنتاج طبقاً لتقرير تكلفة الخدمة الذى يصدر عن الجهاز بشكل سنوي.

5 – يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإصدار شهادات المصدر للطاقة للمشترك وذلك بإصدار شهادة واحدة لكل م.و.س بشرط ألا يقل إنتاج المشترك من الطاقة الشمسية خلال شهر عن (1) م.و.س، وتهدف الشهادة عن طريق إعلام المستهلك النهائى بمصدر الطاقة المستهلكة إلى تحفيز استهلاك الطاقة المنتجة من مصادر متجددة عن طريق بيع وشراء هذه الشهادات.

6- يمكن التعرف على القواعد المنظمة لبيع الكهرباء لشركة الكهرباء من خلال الكتاب الدورى على الموقع الرسمى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.