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وزير التعليم: عقد امتحانات الثانوية قرار دولة والاختبارات الأحد 21 يونيو

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:35 ص
وزير التعليم: عقد امتحانات الثانوية قرار دولة والاختبارات الأحد 21 يونيو الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ الأحد 21 يونيو الجارى كما هو معلن، مشددا على أن قرار عقد الامتحانات قرار دولة بأكملها والوزارة سوف تفعل كل شئ ممكن لتأمين الطلاب.


وكشف الوزير، أنه سيتم إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لكل من المواد المتاحة على المنصة قبل امتحان المادة بأيام قليلة، أدخل على مراجعات ليلة الامتحان للمواد المتاحة على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية.

 
وأوضح طارق شوقى، أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.
 


 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

كورونا

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