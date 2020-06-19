اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير الإعلام السودانى: الثقافة أكبر ضحايا جائحة كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:00 ص
وزير الإعلام السودانى: الثقافة أكبر ضحايا جائحة كورونا كورونا فى السودان - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الثقافة والإعلام السودانى فيصل محمد صالح، إن الثقافة أكبر ضحايا جائحة كورونا، وذلك ضمن مشاركته في المؤتمر الاستثنائي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو.)، حول مستقبل الثقافة بعد فيروس كورونا، والذي عُقد عن بُعد.
وكان وزير الثقافة والإعلام السوداني من ضمن ثلاثة وزراء عُهد إليهم بمناقشة المشروع الإستراتيجي الثقافي الرقمي لمنظمة الإيسيسكو.
وتعرض صالح، في ورقته، لحال النشاط الثقافي والفاعلين الثقافيين في ظل جائحة الكورونا، مشيدا بمشروع الإيسيسكو للثقافة الرقمية.
وأبدى ملاحظات حول التحديات التي ستواجه المشروع، ومنها الظروف الاقتصادية الضاغطة في بعض الدول، وعدم توفر البنيات الأساسية اللازمة من الكهرباء وخدمة الإنترنت وغيرها، وانتشار الأمية الأبجدية والتقنية، بجانب ضعف القدرات التقنية والفنية وعدم توفر الكوادر البشرية المؤهلة في بعض دول الإقليم، وقدم عددا من المقترحات لمواجهة هذه التحديات.
وشارك في المؤتمر وزراء الثقافة في الدول الإسلامية، وممثليهم بجانب بعض الخبراء والمتخصصين، وممثلين لمنظمة اليونسكو.


السودان

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى السودان

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