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نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:10 ص
نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات امتحانات الثانوية العامة
كتب محمد سعودي

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مع قرب امتحانات الثانوية العامة، تروج صفحات تحمل اسم "شاومينج بيغشش الثانوية العامة" على منصات السوشيال ميديا خاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنها تمتلك أسئلة الامتحانات وأجوبتها، حيث تزعم امتلاكها لأسئلة الاختبارات وأجوبتها من أجل النصب على طلاب الثانوية العامة والتلاعب بهم.

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وكتبت إحدى صفحات الغش الإلكتروني - تحمل اسم " شاومينج بيغشش الثانوية العامة 2020"- على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ ساعات :"3 ثانوي نجهز كده بقا ونركز مع بعض.. فيه حاجات من الامتحان نزلت..  والناس اللي في الجروب عارفة بكده.. باقي أماكن محدودة.. الناس اللي لسه مدخلتش الجروب.. تبعتلنا علي رسايل الصفحة.. ملحوظة مالناش أي صفحات تانية وغير مسؤولين عن أي صفحه تانية تشبه أسمنا".

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وفي يوم 15 يونيو الجاري، كتبت الصفحة ذاتها تروج إلى عمليات النصب التي تجريها على الطلاب :"مجموعات الواتس القديمة.. اكتملت.. وبما أن فى ناس كتير.. عملنا مجموعات جديدة.. كلمونى على رسايل الصفحة عشان نضيفكوا.. معادنا يوم 20".

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ومن أجل معرفة كواليس النصب على طلاب الثانوية العامة من خلال صفحات الغش الإلكتروني، تواصل "اليوم السابع" مع صفحة " شاومينج بيغشش الثانوية العامة 2020" عبر خدمة الرسائل للاستفسار عن كيفية إتمام عمليات النصب، وبمجرد السؤال عن الجروب الذي تروج له الصفحة، رد الأدمن قائلا :"الحجز للواتس مفتوح لو عايز الامتحان قبل دخول اللجنة بـ 7 ساعات بمبلغ 500 جنيه.. لو عايز الامتحان قبل دخول اللجنة بـ 12 ساعة بـ ألف جنيه.. لو عايز قبل الامتحان بيوم بمبلغ 2000 جنيه".

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وفي مايو 2019، أكد عدد من الضحايا في خاصية التعليقات أنهم تعرضوا للنصب من الصفحة، حيث قال أحد المتابعين :" نصاب.. ياريت تعملوا ابلاغ عن الصفحة لأنه نصاب وحرامي بعد ما شحنت كروت 2200 جنيه، عملي بلوك علي كل الصفحات ربنا ينتقم منه وحسبي الله ونعم الوكيل.. ياريت محدش يصدق النصاب ده وحظروا كل معارفكم وشير علي نطاق واسع حتي لا يخدع أحد".
 
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الغش الالكتروني

صفحات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة

شاومينج بيغشش الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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