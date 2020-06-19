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ميناء الإسكندرية: دخول وخروج 13 ألف شاحنة خلال 24 ساعة

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:31 م
ميناء الإسكندرية: دخول وخروج 13 ألف شاحنة خلال 24 ساعة ميناء الإسكندرية
كتب رضا حبيشى

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أكد رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الجمعة، حيث تواجد بالميناء 79 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة 29 سفينة جارى تفريغهم، منهم 2 سفينة حاويات، و4 سفن بترول ، و11 سفينة بضائع عامة ، و5 سفن صب جاف، وعبارة.

كما تواجد بالمخطاف الداخلى عدد 6 سفن على متنها صويا ،وقمح ، وخشب ، وطفلة ، وتواجد بالمخطاف الخارجى 22 سفينة منها 4 سفن حاويات، و تسع سفن بضائع عامة ، وسبع سفن صب جاف ، وسفينتان صب سائل، وتم دخول وخروج 13 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء إن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ حيث يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 118 ألف طن ، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 33 ألف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 958حاوية ، بينما الواردة 1877حاوية .

ووجه الربان شاهين الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتى أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .


حركة السفن

الموانى

ميناء الاسكندرية

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