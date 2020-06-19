اليوم السابع
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مقتل 3 مدنيين عراقيين فى قصف جوى تركى على دهوك

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:36 م
مقتل 3 مدنيين عراقيين فى قصف جوى تركى على دهوك الجيش التركى
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها مقتل 3 مدنيين عراقيين بقصف جوى تركى على دهوك، كما أن الطيران الحربى التركى جدد استهداف مواقع شمال العراق.

وعقد وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين ، اجتماعاً مع سفراء وقائمين بأعمال دول آسيا وأمريكا اللاتينيّة وأستراليا المُعتمدين في العراق؛ وذلك في إطار الاهتمام الذي يُوليه لمناقشة الموضوعات المُشترَكة .

وأكّد وزير خارجية العراق التزام الحُكُومة العراقيّة الكامل بمُواصَلة جُهدها في مُواجَهة التحدّيات، وتجاوزها، داعياً إلى اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة من دون التدخّل في الشؤون الداخليّة للبلدان، مُشِيراً إلى أنّ العراق يرفض رفضاً قاطعاً التدخّل في شُؤُونه الداخليّة.

أوضح الوزير العراقى، أنه من أولوليّات الحكومة العراقية تقوية العلاقات مع العالم، وفتح آفاق للتعاون بما يحقق المصالح المُشتركة، مُضيفاً: تسعى الحكومة إلى إصلاح النظام الاقتصاديّ، في إشارة إلى الدعوة إلى فتح باب الاستثمار في العراق، لافتاً إلى أنّ اللقاء معهم هو لأجل تبادل الآراء ووجهات النظر حول تعزيز العلاقات الدبلوماسيّة، ودعم التعاون مع الشركاء.

وأدانت السعودية وشجبت العدوان الإيراني - التركي على العراق، وأضافت وزارة الخارجية السعودية، أن التدخل الإيراني - التركي في العراق انتهاك سافر، كما أكدت السعودية وقوفها إلى جانب العراق لحفظ سيادته وأمنه، وقبلها أدانت البحرين بشدة انتهاكات تركيا وإيران لحدود العراق، وفقا لقناة العربية.

من جانبه، قال مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقي، إن الصواريخ التي استهدفت الجندي المجهول في بغداد تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه، وفقا لقناة سكاى نيوز، وأضاف رئيس الوزراء العراقي: لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى، وأدانت الخارجية العراقية القصف الإيراني ودعت طهران لاحترام سيادة العراق.


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العراق

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