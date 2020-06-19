وقال مدير شرطة بلدة "لياقتاباد" في كراتشي - حسبما ذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم /الجمعة/ - "إن الحادث وقع في مدرسة تُتخذ مركزا لبرنامج "إحساس" الحكومي، المعني بتخفيف حدة الفقر وضمان السلامة الاجتماعية في البلاد ويوزع أموالا على المحتاجين".

وأضاف أن من بين الضحايا المصابين أشخاصا تجمعوا لأخذ الأموال بموجب برنامج المساعدات، بالإضافة إلى ضابط من القوات شبه العسكرية الباكستانية (رينجرز)، كما تسبب الاعتداء في إلحاق أضرار بمركبة تابعة للقوات كانت متوقفة في مكان قريب من الحادث.



وأوضح أن الحادث وقع عندما ألقى أشخاص مجهولون، في وقت سابق من صباح اليوم، قنبلة يدوية وتمكنوا من الفرار قبل أن تصل قوات الرينجرز والشرطة للمنطقة، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث وتداعياته.



ومن جهته، قال حاكم محافظة السند عمران إسماعيل "إنه لن يتم مسامحة منفذي الحادث، مطالب وكالات إنفاذ القانون بإلقاء القبض عليهم".