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مصر تطلب اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:42 م
مصر تطلب اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا السفير حسام زكى
كتب مصطفى عنبر

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صرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية،  أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث  تطورات الاوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس .

وقال الأمين المساعد ، الى انه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع ، والمتوقع له ان يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصرى علي التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.

 

 

 


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