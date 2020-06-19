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مجلس مدينة نيويورك يقر مشروع قانون للرقابة على الشرطة

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:10 ص
مجلس مدينة نيويورك يقر مشروع قانون للرقابة على الشرطة الشرطة الأمريكية - أرشيفية
رويترز

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أقر مجلس مدينة نيويورك بأغلبية ساحقة مشروع قانون يُلزم قوة شرطة المدينة بالتعريف بالأدوات التي تستخدمها للمراقبة جملة وتفصيلا.

وقال مكتب المتحدث باسم مجلس المدينة الخميس إن المجلس وافق على قانون الرقابة العامة على تكنولوجيا المراقبة بتأييد 44 عضوا مقابل اعتراض ستة.

وأشار رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو الذي كان قد عبر عن اعتراضه على مشروع القانون إلى أنه سيوقع بالموافقة عليه ليصبح قانونا ساريا.

وظل مشروع القانون موضوعا جانبا لسنوات إلى أن اكتسب قوة دفع بعد موت الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر إلقاء القبض عليه في مدينة منيابوليس وما أعقب ذلك من احتجاجات عارمة.

والقواعد الجديدة تمهل شرطة نيويورك 180 يوما لتقديم قائمة بتكنولوجيات المراقبة التي تستخدمها وكيفية تأثيرها على سكان المدينة.

وقبل التصويت قالت فانيسا جيبسون، وهي من أشد المؤيدين لمشروع القانون، "هذه فرصة للمدينة ولأهالي نيويورك كي يفهموا ما تستخدمه قوة شرطة نيويورك وكيف تستخدمه ومن الذي يستخدمه".

وقوة شرطة نيويورك هي أكبر قوة شُرطية في الولايات المتحدة، ولديها أسطول من الطائرات المسيرة.

 

 

 

 


الشرطة الأمريكية

نيويورك

مجلس مدينة نيويورك

جورج فلويد

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