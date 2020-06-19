لا تخافوا لكن احذروا.. لماذا يختار كورونا ضحاياه من الرجال؟.. فيديو

أكدت دراسات عديدة أن الرجال هم الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا وكذلك أكثر عرضة للإصابة به، ومعدل وفيات كورونا أعلى عند الرجال منه فى النساء، فما هو سبب انتقاء فيروس كورونا الضحايا الرجال؟.. هذا ما نتعرف عليه فى هذا الفيديو، وفقاً لموقع "everydayhealth".
لا تخافوا لكن احذروا.. لماذا يختار كورونا ضحاياه من الرجال؟.. فيديوالجمعة، 19 يونيو 2020 01:30 م
كورونا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
فوكوس: النتائج التجريبية الأولى للقاح تطوره كيورفاك لعلاج كورونا خلال شهرينالجمعة، 19 يونيو 2020 09:18 ص
CDC: هذه الحالات الخمس أكثر عرضة للوفاة بفيروس كوروناالجمعة، 19 يونيو 2020 09:00 ص
البرازيل تعيش فى "دوامة" كورونا وتصل للمرتبة الأولى عالميا فى الوفياتالجمعة، 19 يونيو 2020 08:30 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة