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كنيسة العذراء بطهطا تعقد لقاء تثقيفيا أونلاين للشباب بعنوان "نيولوك اليوم"

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:00 ص
كنيسة العذراء بطهطا تعقد لقاء تثقيفيا أونلاين للشباب بعنوان "نيولوك اليوم" مطران سوهاج
سارة علام

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تعقد كنيسة العذراء سيدة الانتقال بجرجا عن لقاء تثقيفي تحت عنوان "New Look"، للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك عبر شبكة الإنترنت، وتبدأ فعاليات اللقاء اليوم الجمعة، وذلك تحت إشراف الأب يوحنا زكريا راعي الكنيسة، والأخ بيشوي راجي مسئول المرحلة الإعدادية، والأخ رامز هاني مسئول المرحلة الثانوية، والأخت سامية فاروق، والأخت هناء إسحاق من راهبات الكنيسة، بالإضافة إلى بعض من خدام الكنيسة.

وجدد السنودس الكاثوليكي وهو الهيئة العليا للكنيسة الكاثوليكية في مصر قرار إغلاق الكنائس ووقف الأنشطة الصيفية، وقرر السنودس تعيين الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية رئيسًا للجنة التعليم بالكنيسة.

فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  أمس الخميس حلقة جديدة من برنامجه "معًا بنفس واحدة" وتأمل البابا في الإصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل حين بدأ عصر مقاومة كرازة (بشارة) الآباء الرسل وافرجوا عن بطرس ويوحنا دون عقاب لمنع انتشار معجزة الأعرج الآية رقم 12 في الإصحاح الرابع "ليس بأحد غيره الخلاص

وقال البابا في الحلقة التي بثها المركز الإعلامي للكنيسة، نصلي من أجل كافة الأطقم الطبية في زمن الوباء لكي يعطيهم الله نعمة وقوة في العمل الذي يقدمونه

واعتبر قداسة البابا أن الصليب هو العلامة المميزة لإيماننا ومسيحيتنا وبدون الصليب تفقد المسيحية كل شئ مضيفًا: خلاص المسيح على الصليب هو الطريق الوحيد للسماء لذلك قال المسيح أنا هو الحق والحياة وقد كان يقصد إنه الطريق الوحيد للحياة.

 


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