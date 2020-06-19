اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 03:22 م
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قطع المياه عن طريق السادات والكرور بأسوان 9 ساعات لأعمال التجديد

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:36 م
قطع المياه عن طريق السادات والكرور بأسوان 9 ساعات لأعمال التجديد انقطاع المياه - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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تشهد مساء اليوم الجمعة عدة مناطق بمدينة أسوان انقطاع مياه الشرب بسبب أعمال الإحلال والتجديد.

 

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه نظراً للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم 13، مما يترتب عليه قطع المياه عن طريق السادات بالكامل ومنطقة الكرور بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 19/6/2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20/6/2020 .

 

وأهابت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى  باسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .


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