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عضو بنقابة أطباء الأسنان: رصدنا 76 إصابة بكورونا وشهيدين بين الأعضاء

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:13 م
عضو بنقابة أطباء الأسنان: رصدنا 76 إصابة بكورونا وشهيدين بين الأعضاء الدكتور إيهاب هيكل عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة، رصدت 200 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، 76 حالة إيجابي، وتسجيل 2 شهداء.

 

وأوضح هيكل، أن رقم الطوارئ بالنقابة، تلقى خلال الفترة الماضية، 1112 رسالة تم الرد عليها من خلال لجنة إدارة الأزمات، موزعين على 76 رسالة خاصة بحالات إيجابية من أطباء الأسنان، و515 رسالة خاصة بحالات اشتباه كورونا، و8 رسائل من الصيادلة لجأوا للجنة الأزمة، بالإضافة إلى 36 رسالة لإنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع العلاج، وتم توجيههم لرقم واتس آب الخاص بالمشروع.

 

وأضاف: كما تلقى رقم الطوارئ، 182 رسالة للاستفسار عن مواعيد عمل النقابة، وإن كانت قد استأنفت العمل بمقرها أم لا، بجانب حوالى 300 رسالة، تضمنت:"نشكركم على مجهودكم، احنا بنطمن لو احتجناكم هتردوا ولا لاء، صباح الخير ومساء الخير، وهل الرقم شغال؟"

 

كان الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أكد أن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة، أطلقت حملة "إطمن إحنا فى ضهرك"، لدعم كافة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، على مدار 24 ساعة، من خلال التواصل على رقم واتس آب: 01061551450.

 

وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدة طرق للإبلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التواصل عن طريق الواتس أب على الأرقام الاتية:

 

1- النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450 *

ويتم إرسال البيانات الآتية :

- الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوى : إشتباه / إيجابى /

مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط

 

2- اتحاد المهن الطبية 01550003456 *

ويتم إرسال البيانات الاتية :

- الإسم / الوظيفة / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوى : اشتباه / إيجابى /

مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط.

 


نقابة اطباء الاسنان

نقابة الاسنان

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التواصل مع نقابة الاسنان

اصابات اطباء الاسنان بكورونا

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