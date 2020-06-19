اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالوراق

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:12 م
ضبط 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالوراق لحوم فاسدة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مالك ثلاجة لحوم بالوراق ؤ لاتهامه بحيازة ٥ أطنان لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حيازة مالك ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" بالوراق، كميات كبيرة من "مقطعات اللحوم والدهون" غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تصنيعها "مفروم" وطرحها للبيع وتوزيعها على المحلات والمطاعم مسبباً بذلك أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثلاجة وضبطه، وعُثر على (5,5 طن دهون حيوانية- لحوم مفرومة معبأة داخل أكياس وجميعها) بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".


لحوم فاسدة

الوراق

مباحث التموين

أخبار الحوادث

أمن الجيزة

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