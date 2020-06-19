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ضبط 4 عاطلين بحوزتهما أستروكس فى القليوبية

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:44 م
ضبط 4 عاطلين بحوزتهما أستروكس فى القليوبية استروكس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث مركز شرطة طوخ،القبض على 4 عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس أثناء ترويجة على عملائهما بدائرة المركز ،تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بتردد 4 عاطلين على دائرة المركز لترويج مخدر الأستروكس.

وكشفت تحريات النقباء محمد السعيد وسالم مرضى معاونى مباحث مركز شرطة طوخ، أن المتهمين كلا من "م.ح"29 عاما، عاطل، و "ع.ج"32 عاما، عاطل، اثناء  استقلالهما الدراجه البخارية.وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش وطلقه من ذات العيار وكميه من الاستروكس المخدر تزن حوالى 35 جرام ومبلغ مالى 300 جنيه وعدد 2 هاتف محمول و "ا م"18 عاما ،عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 25 جرام ومبلغ مالى 230 جنيه وهاتف محمول ،و"م.ع" 33عاما، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و طلقة من ذات العيار وكميه من الاستروكس المخدر تزن حوالى 65 جرام ومبلغ مالى 200 جنيه وهاتف محمول.

وتم ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء مع عملائهم تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


طوخ

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مخدرات

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