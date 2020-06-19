اليوم السابع
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صور.. حريق هائل يلتهم مصنع أثاث و5 ورش ومنازل فى دمياط

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:07 م
صور.. حريق هائل يلتهم مصنع أثاث و5 ورش ومنازل فى دمياط حريق هائل يلتهم مصنع أثاث و5 ورش ومنازل فى دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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شب حريق هائل بقرية السيالة التابعة لمركز دمياط، مما أدى لتدمير مصنع أثاث و5 ورش أثاث ومنازل، مما أدى لخسائر مادية كبيرة وإصابة 5 أشخاص باختناقات.

ودفعت قوات الحماية المدنية ب3 سيارات من أجل السيطرة على الحريق الهائل الذى التهم أحد المصانع، وانتقل للورش والمنازل المجاورة، وامتدت النيران لمصنع أخر.

يذكر ان حريق هائل شب امس بمنطقة الميسرى التابعة لقرية كفر شحاته بمحافظة دمياط، مما أدى لتدمير مصنعى أثاث وأكثر من 20 ورشة مما أدى لخسائر مادية كبيرة وإصابة نحو 25 شخصا باختناقات وحروق، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لتلقى العلاج بمستشفى فارسكور المركزى.

ودفعت قوات الحماية المدنية ب6 سيارات من أجل السيطرة على الحريق الهائل الذى التهم احد المصانع وانتقل للورش المجاورة وامتدت النيران لمصنع اخر.

ودفعت هيئة إسعاف دمياط ومديرية الصحة بدمياط عدد 9 سيارات إسعاف لمكان الحريق بقرية الميسري وذلك بعد نشوب حريق ضخم فى مغلق خشب كبير بقرية الميسري، حيث تم نقل حالات الاختناق لمستشفي دمياط العام فيما لازالت الجهود تبذل للسيطرة علي النيران المشتعلة.

وقال مصدر طبى ان مستشفى فارسكور المركزى استقبلت 14 حالة تلقوا العلاج وانتهت بخروج 11 حالة اختناق و3 حالات كسور بعد تماثلهم للشفاء من مستشفي فارسكور المركزي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في حادث حريق عدة ورش بكفر سعد.

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