شفاء 14 حالة إصابة بكورونا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء اليوم فى آخر بيان حول موقف كورونا، شفاء 14 حالة، وأن إجمالى الحالات 113 والحالات السلبية 38 حالة، و8 حالات تحت البحث، و 42 حالات عزل منزلى تعافى منها 10 حالات ، 32 تحت العزل، والحالات الإيجابية : 25 حالة، 4 حالات تم عزلها بمستشفى بئرالعبد2 حالة تم عزلها بمستشفى العريش ، 2 حالة وفاة وعزل منزلى 13 حالة شفاء 4 حالات.

وشهد شاطئ مدينة العريش بعد ظهر اليوم الجمعة اغلاق قوات الأمن لكافة الطرق المؤدية اليه ومنع وصول مرتاديه.

وبدورهم قام مجموعة من الشباب المتطوعين ، بالانتشار على طول الشاطئ وارشاد الاهالى بضرورة عدم التواجد على الشاطئ وقال ايهاب حسن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء ، انه تم الدفع بمجموعات من الشباب لمساعدة مختلف الجهات فى تنفيذ قرار اغلاق الشاطئ الذى تم اليوم الجمعة .

وتم إغلاق مناطق التزاحم على الشاطئ وهى الريسة وغرناطة والايوبى وظلال النخيل والمساعيد .

وسبق وقدم أهالى شكاوى لمحافظ شمال سيناء ، بخطورة كثافة التواجد على الشاطئ يومى الجمعة والسبت مما قد يتسبب فى سرعة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وكانت شهدت قرية الهميصة ، احدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء ، قيام عددا من الشباب بحملة تطوعية، خلالها قاموا بتعقيم منشأت رياضية استعدادا لعودة النشاط الرياضى.