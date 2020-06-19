إيمان حنا

تمكنت شرطة مكة من القبض على مستدرج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء. ووفقا لصحيفة"عكاظ"، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية ضبطت شخصاً قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة عكاظ أن الشرطة قامت بإلقاء القبض عليه وهو (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

ومن جهة أخرى صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، عن تمكن الفرق السرية بدوريات الأمن من القبض على مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري في العاصمة الرياض، وسرقة مبالغ مالية تقدر بـ (13,000) ريال تحت تهديد السلاح الأبيض للعاملين، وضبط سيارة مسروقة كانت بحوزتهما وبعض المقتنيات والهويات المسروقة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما للنيابة العامة.