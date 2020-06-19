اليوم السابع
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شرطة مكة: القبض على مستدرج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:45 م
شرطة مكة: القبض على مستدرج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء الشرطة السعودية
وكالات

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صرّح المُتحدث الإعلامي لؤ المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية ضبطت شخصاً قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأوضحت الشرطة فى بيان عبر وكالة أنباء السعودية، أنه حيث تم القبض عليه وهو (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
 
ومن جانب آخر أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بتمكن الفرق السرية بدوريات الأمن من القبض على مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري في العاصمة الرياض.
 
وقال "التويجري": قام المتهمان بسرقة مبالغ مالية تقدر بـ 13 ألف ريال تحت تهديد السلاح الأبيض للعاملين.
 
وأضاف: تم ضبط سيارة مسروقة كانت بحوزتهما وبعض المقتنيات والهويات المسروقة، وتم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

 


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