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شاهد.. ظهور سرب من الدولفين القاتل الكاذب للمرة الرابعة بالقرب من شواطئ الجونة

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:06 م
شاهد.. ظهور سرب من الدولفين القاتل الكاذب للمرة الرابعة بالقرب من شواطئ الجونة الدولفين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور محمود عبد الراضى دار، عميد معهد علوم البحار بالغردقة، إنه تم رصد الدولفين القاتل الكاذب للمرة الرابعة بالقرب من شواطئ منطقة الجونة فى مجموعة تقرب أعدادها إلى 5 دلافين تسبح بالقرب من الشاطئ.

وأضاف عميد معهد علوم البحار بالغردقة، فى تصريح خاص، إن مجموعة من الصيادين رصدوا أسراب الدولفين القاتل الكاذب بالقرب من شواطئ منطقة الجونة وقاموا بتصويره وإخطار معهد علوم البحار بذلك.

وكشف عميد معهد علوم البحار لـ"اليوم السابع"، أن ظهور تلك الكائنات التى تظهر قليلا يؤكد شعورها بالأمان وتواجد عذائها فى تلك المنطقة، مما يؤكد أن هناك تنوعا بيولوجيا مميزا فى البحر الأحمر بظهور تلك الكائنات مثل الدولفين القاتل الكاذب.

وتابع أن تلك الدولفين يسمى علميا " killer false whale" ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل، ويعد من فصيلة الحيتان ويبلغ طوله 5 أمتار.

ولفت إلى أن أول ظهور للدولفين الكاذب بمياه البحر الأحمر حسب تسجيلات رسمية كان فى عام 1985، وأن آخر ظهور تم رصده خلاله كان فى 28 أبريل 2012  وآخرها من مده قريبة فى منطقة الشيرتون بمدينة الغردقة.

ويشبه الدولفين القاتل الكاذب الحوت القاتل لكنه ليس حوتا وانما دولفين يصل طوله فى أغلب الأحيان إلى 5 أمتار وهو مسالم ونظرا لندرة مشاهدة هذا النوع من الدلافين يضاف رصده إلى قائمة الكائنات البحرية التى تم رصدها فى البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وبينها القرش الحوتى والحوت الأحدب وسمكة الشمس.


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الدولفين القاتل الكاذب

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الغردقة

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