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ديلي ميل : مصرع شخص على الأقل فى إطلاق نار بمدينة تورونتو بكندا

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:57 م
ديلي ميل : مصرع شخص على الأقل فى إطلاق نار بمدينة تورونتو بكندا أرشيفية
كتب: نهال أبو السعود

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لقى شخص مصرعه بعدما أقدم رجلان على إطلاق نار عشوائي في أحد شوارع مدينة تورونتو  بكندا بحسب ما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية منذ قليل.

وبحسب الصحيفة، ذكرت الشرطة أن الحادث وقع منذ قليل عند تقاطع شارع سانت كلير أف دبليو مع شارع سانت كلارينس في حي كورسو ، مشيرة إلى أن شهود عيان ذكروا أن كان هناك إطلاق نار متعدد ، ولاذ رجلين بالفرار في سيارة سيدان بأربعة أبواب.

وحددت الشرطة الرجال بأنهم "مشتبه بهم محتملين" لكنها لم تقدم أي تفاصيل عن الرجل.

وقالت ديلي ميل إن المسعفين قالوا إنهم حضروا شخصًا واحدًا في مكان الحادث لكنهم لم ينقلوا أي شخص إلى المستشفى، وأظهرت الصور ثلاثة من ضباط الشرطة يحاولون إدارة الإنعاش القلبي الرئوي لرجل


كندا

اطلاق نار

تورونتو

اخبار كندا

ارهاب

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