دهان بلدورات الطريق الرئيسى بحى الصداقة الجديدة بأسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

واصلت اليوم شركة النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لحى الصداقة الجديدة أعمال النظافة اليومية بنطاق حى الصداقة الجديدة بالكامل، كما قامت أيضا شركة النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لحى الصداقة الجديدة برفع تراكمات الأتربة ودهان البلدورات للطريق الرئيسى بحى الصداقة الجديدة .

وكانت قد قامت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان بنطاق مدينة أسوان لرفع الاشغالات والتفتيش على المحلات و شملت الحملة المكبرة منطقة السوق التجارى وسوق السيل الجديد بحى شرق بمشاركة جميع رؤساء الأحياء والقرى وايضا البيئة ورخص المحلات وإدارة الأمن الصناعى والسلامة المهنية والصحة والتموين وذلك للحد من الإشغالات فى نطاق المنطقة ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان إلى محاسبة جميع المخالفين والاستمرارية لانتظام الشارع للمارة.

ومن ناحية أخرى تم إصلاح انسداد بغرفة صرف صحى بقرى وادى كركر قرية 1 و إصلاح كسر ماسورة الداخل على الغرفة وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لقرى وادى كركر و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.



استمرار اعمال النظافة



استمرار اعمال النظافة



استمرار اعمال النظافة



استمرار اعمال النظافة