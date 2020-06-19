اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 03:52 م
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خبراء صينيون يشاركون تجربة مكافحة كوفيد-19 مع نظرائهم الإيطاليين

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:00 م
خبراء صينيون يشاركون تجربة مكافحة كوفيد-19 مع نظرائهم الإيطاليين جانب من الاجتماع
كتب خالد إبراهيم

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عقد خبراء من منطقة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوى بشمال غربى الصين وإيطاليا مؤتمرا عبر الفيديو حول الوقاية والسيطرة على كوفيد 19، حيث تبادل أطباء محليون في نينجشيا التجارب الصينية وإجراءات مكافحة الوباء مع نظرائهم الإيطاليين، وقد شارك في المؤتمر خبراء من المستشفى العام بجامعة نينجشيا الطبية ومركز للصحة العامة في العاصمة الإيطالية روما  بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا".

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

وقدم الخبراء الصينيون مقدمة تفصيلية عن تدابير الوقاية والسيطرة المستخدمة فى المستشفيات، مع التركيز على السيطرة على التجمعات، والتحقيقات الوبائية وتحسين إدارة العمليات.

 

وتبادل الجانبان وجهات النظر فى مجالات مثل أساليب التشخيص وخيارات العلاج السريرى وتأثير كوفيد-19 على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

أثناء اجتماع الفيديو
أثناء اجتماع الفيديو

وقال أنجيلو تانيسي، مدير المركز، إن المؤتمر قدم تجربة قيمة للتشخيص والعلاج السريري لكوفيد-19 والوقاية الشاملة من الوباء ومكافحته في إيطاليا.

 

وحتى يوم 17 يونيو، تجاوز عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة في إيطاليا 230 ألف حالة، فيما يعد مركز (ايه اس ال روما 1) قوة مهمة فى مكافحة الوباء في إيطاليا.

 

 


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الصين

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