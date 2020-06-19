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حملة طلابية لتجميل شوارع القاهرة والمحافظات عن طريق "مرسوم".. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:12 م
حملة طلابية لتجميل شوارع القاهرة والمحافظات عن طريق "مرسوم".. صور تجميل شوارع القاهرة
كتب محمد عطية

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مجموعة من الفتيات قررن  تغيير صورة شوارع القاهرة والمحافظات وﺗﺠﻤﻴﻞ وإﺣﻴﺎء ﻓﻦ اﻟﺸﺎرع، ﺧﻼل ﻓﻦ الجداريات، لزيادة وعى المواطنين بهذا الفن الذى يعبر عن ثقافتنا وهويتنا ويزيد من الانتماء المجتمعي.

 8 طالبات، قدمن عبر مشروع تخرج بعنوان "مرسوم" صورًا مختلفة لإحياء وتجميل شوارع القاهرة والمحافظات.

تجميل شوارع القاهرة (1)

و" ﻣﺮﺳﻮم " هى حملة ﻃﻼﺑﻴﺔ لكلية إﻋﻼم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، للحفاظ على الهوية، والطالبات أصحاب الحملة هن :"آلاء ياسر كمال وآية الحداد، ماهينار جلال، نيرة على ، مريم شريف، آية ياسر كمال ، ميار حسام، هاجر عقل".

تجميل شوارع القاهرة (2)

"عايزين نغير شكل حوائط شوارع القاهرة والمحافظات ونخليها عبارة عن لوحة فنية وجمالية تجذب المواطنين من خلال رسومات بألوان جميلة وجذابة".. بهذه العبارة تحدثت آلاء ياسر عن اهداف الحملة، وقالت أن حملة " مرسوم " تهدف إلى ﺗﺠﻤﻴﻞ وإﺣﻴﺎء ﻓﻦ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻦ  الجداريات وﺗﺴﻌﻰ إلى زﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻓﻮاﺋﺪ هذا الفن، وأضافت آلاء أن " الجداريات " ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﻫﻮﻳﺘﻨﺎ وﺗﺰﻳﺪ الإحساس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ و إﻋﻄﺎء رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﻀﻞ.

تجميل شوارع القاهرة (3)

وأوضحت أن الحملة تعمل على توعية المواطنين بالآثار النفسية الإيجابية الناتجة عن الفن بصفة عامة وفن الجداريات بصفة خاصة، وتأثيره على الحياة اليومية، مشيرة إلى أنه من أسباب تفكيرها هى وزميلاتها  فى هذه الحملة، رغبتهن فى تغيير الصورة الحالية لبعض المبانى فى الميادين والطرق الرئيسية فى القاهرة والمحافظات، خاصة مع انطلاق مبادرات الدولة خلال الفترة الأخيرة واهتمامها بطلاء واجهات المنازل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وعن المحافظات التى بدأت فيها الحملة؛ قالت آلاء ياسر ، إنها بدأت فى بعض المناطق بالقاهرة والمنيا ، معربة عن أمنيتها وزميلاتها من الطلبات فى أن تحظى هذه الحملة بدعم من الوزارات المعنية فى إطار سعى الحكومة لإعادة الشكل الحضارى للشوارع والميادين فى القاهرة وكافة المحافظات

تجميل شوارع القاهرة (4)
 

 

 


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