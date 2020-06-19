اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 12:39 م
خالد صلاح
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جلف كيستون بتروليوم ستسرح نحو 40% من العاملين

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:21 ص
جلف كيستون بتروليوم ستسرح نحو 40% من العاملين صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت جلف كيستون بتروليوم اليوم الجمعة إنها ستخفض نحو 40 بالمئة من قوة العمل لديها إذ تكابد شركة إنتاج النفط المدرجة في لندن جراء هبوط أسعار النفط و"تقليص لبرنامج العمل" ناجم عن أزمة فيروس كورونا.

وقالت الشركة المشغلة لحقل شيخان في إقليم كردستان العراق، البالغ متوسط إنتاجه منذ بداية العام 37 ألفا و232 برميلا من النفط يوميا، إن عمليات التسريح تتضمن ما يزيد عن 60 بالمئة من العاملين الأجانب.

يأتي القرار عقب تحركات مماثلة لشركات نفط كبرى، من بينها أرامكو السعودية التي شرعت في تسرح مئات العاملين، معظمهم من الأجانب، بحسب ما قالته مصادر لرويترز.

وبلغ متوسط عدد العاملين والمتعاقدين لدى الشركة 407، بحسب أحدث تقرير سنوي للشركة.

وقالت الشركة التي مقرها برمودا إنها تمضي على مسار تحقيق وفورات من نفقاتها التشغيلية والعامة والإدارية بما يتجاوز 20 بالمئة في العام الجاري.

كما تتوقع جلف كيستون أن تبلغ النفقات التشغيلية لعام 2020 ما يتراوح بين 2.7 دولار و3.1 دولار للبرميل، انخفاضا من 3.9 دولار للبرميل في العام الماضي.

 

 

 

 


جلف كيستون بتروليوم

برميل النفط

المتعافين

فيروس كورونا

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