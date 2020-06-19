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جدل حول اختفاء خاصية الظهور فى واتس آب .. والتطبيق يتصدر الترند عالميا

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:26 م
جدل حول اختفاء خاصية الظهور فى واتس آب .. والتطبيق يتصدر الترند عالميا واتس اب
كتب هيثم سلامة

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سادت حالة من الجدل بين مستخدمي تطبيق التراسل الفورى واتس أب  خلال الساعات الماضية حول تكهنات لإلغاء التطبيق خاصية حالة الظهور أون لاين ، بينما  يرى آخرون أن السبب وراء ذلك عطل فنى. 

وذكرت جريدة الميرور البريطانية، أنه أبلغ الآلاف من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتس آب  WhatsApp  من مختلف دول العالم من وجود أعطال فنية، من جانب آخر يرى أن هناك تحديث جديد بالتطبيق حتى ألغيت خاصية الأون لاين وتوقف خاصية آخر ظهور. 

وأكدت جريدة الميرو البريطانية، انه وفقًا لموقع مراقب Down Detector ، تم تسجيل ارتفاع كبير في المشكلات قبل الساعة الخامسة مساءً بقليل.

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قال المستخدمون أنهم لا يمكنهم معرفة آخر مرة كانت فيها جهات الاتصال الخاصة بهم متصلة بالإنترنت، ولا يمكنهم تعديل إعدادات الأمان الخاصة بهم، تقول خريطة على موقع Down Detector على الإنترنت أنه يتم الإبلاغ عن المشكلات في جميع أنحاء العالم.

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في الوقت نفسه تصدر هاشتاج WhatsApp، قائمة الأكثر تداولا عالميا بموقع تويتر، بأكثر من نصف مليون تغريدة، بينما كانت الشكاوى مختلفة حول عدم رؤية حالة اتصال الأخرين، حيث قال أحدهم:" خلل تقني يتعرض له تطبيق "واتساب" يمنع المستخدمين من رؤية حالة الاتصال للمستخدمين الآخرين وآخر ظهور لهم، وتغيير إعدادات الخصوصية".

الميرور البريطانية
الميرور البريطانية

من جانب آخر ، يرى عدد من المغردون أن ما حدث في تطبيق واتس آب ليس خلل تقنى ولكنه تحديث جديد، فيما لم تصدر الشركة بيانا رسميا حتى الآن تكشف من خلاله حقيقة الأمر. 


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