تعرف على الإجراءات الجديدة التي تنفذها الجيزة للسيطرة على كورونا

تأتى محافظة الجيزة في المركز الثانى بعد القاهرة كأكثر محافظات مصر إصابة بفيروس كورونا، وهو ما استدعى المزيد من الإجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس خاصة بعد الاجتماع الأخير الذى جمع كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

ويرصد "اليوم السابع" الإجراءات الجديدة التي تنفذها المحافظة للسيطرة على انتشار الفيروس:

1. فتح العديد من المراكز الصحية لاستقبال مرضى الأمراض المزمنة.

2. الدفع بالعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية.

3. تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات لمتابعة توافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمات للمرضى.

4. تنظيم مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا بجميع المستشفيات المخصصة.

5. وضع خطط لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية لكل مستشفى

6. انشاء غرفة عمليات للتعامل مع أزمة كورونا .

7. تخصيص خطوط ساخنة لسرعة التعامل والاستجابة الفورية .

8. شن حملات توعية تجوب القرى والمراكز والأحياء لنشر الوعى بإجراءات الوقاية.

9. دعم المستشفيات بخدمات أمنية للتسهيل على الأطقم الطبية .