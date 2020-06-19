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تعرف على الأغذية المثالية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:27 م
تعرف على الأغذية المثالية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان وجبات
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور رفعت حجازى استشارى التغذية العامة الأستاذ المساعد السابق بجامعة بتسبرج، "ربنا يكون في عوم أسر طلاب الثانوية العامة وأن يوفقوا في امتحاناتهم"، مؤكدا أن هناك علاقة كبيرة بين جهاز المناعة وكل ما نأكله.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق ببرنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى: 70% من الجهاز المناعى موجودة داخل الجهاز الهضمى، والوجبة الغذائية في مصر اختلفت وأصبحت الوجبات المحفوظة موجودة على المائدة والحلويات الكثيرة التي نتناولها ليلا، وليس من المعقول تناول وجبات عالية السكر والدهون، والأمهات تقتل مناعة أولادها بتقديم الأطعمة المشبعة بالدهون والموجودة في اللحوم المحفوظة.

وتابع: على طلاب الثانوية العامة اللجوء للوجبات الطبيعية مثل طبق الفول والذى يحتوى على الخضراوات وزيت الزيتون والبيض المسلوق، وأحدث الأبحاث أكتشفت أن أفضل نظام غذائى هو نظام الثلاث وجبات، وجبة الإفطار مهمة جدا ويكون قبل أي نشاط بساعتين، والجبنة القريش مهمة جدا لصحة الإنسان، والجهاز المناعى يحتاج لكل الأغذية لينشط ويقوى.

ونصح طلاب الثانوية العامة بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والجلافزات وتنظيف المكان بشكل جيد والتخلص منها بعد الامتحان بشكل آمن، ولابد من الاهتمام بالمكسرات والخضراوات مثل السبانخ والجرجير والسبانخ والبعد عن الفواكهة عالية السكر، وهذه الأطعمة تعتبرا بديلا وتغطى احتياجات الجسم من الفيتامينات يتبقى الزنك وهو موجود فى معظم أنواع الأسماك.


التغذية

امتحانات الثانوية العامة

الأغذية المثلية لطلاب الثانوية العامة

اخبار

الثانوية العامة

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