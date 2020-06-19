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تجهيز 32 لجنة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بسمالوط في المنيا

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:29 م
تجهيز 32 لجنة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بسمالوط في المنيا اللجان
المنيا-حسن عبد الغفار

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تفقد محمد سيد رئيس مجلس مدينة سمالوط بمحافظة المنيا لجان امتحانات الثانوية العامة والتى سوف تبدأ الأحد المقبل، حيث قام رئيس المجلس بالمرور على لجان امتحانات الثانويه العامه بالقرى والمدينة.

تنفيذا لتعليمات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا للاطمئنان على استعدادات اللجان لبدأ إمتحانات الثانوية العامة فقد تم المرور على اللجان الموجوده بمركز ومدينة سمالوط وعددها 16 لجنة وكذلك 11 لجنة بالمدينة و 5 مقرات بقرى منقطين و قلوصنا والبيهو.

و ذلك بحضور عماد حسن نائب رئيس المركز وحسين صلاح محمد مدير الإدارة التعليمية بسمالوط ومحمد عطية سكرتير عام المركز وعونى محمد رئيس حى غرب حيث تم التأكد من اتخاذ الاجراءات الاحترازية و الوقائية لمنع انتشار فيرس كرونا المستجد من خلال بوابات التعقيم على مداخل اللجان كما تم الاستماع الى رؤساء اللجان للوقوف على احتياجات كل لجنه وجاهزيتها من حيث صيانة دورات المياه وتوفير أماكن لاستراحة الطلبه خلال فترة التعقيم قبل بدا اللجنة.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد قام بجولة تفقدية لعدد من مدارس المحافظة بمغاغة وملوى للاطمئنان على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب والأكيد على أن جميع الأجهزة متكاتفه لخروج الامتحانات فى صورة متميزة.

 

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