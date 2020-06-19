اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ايبراشية دشنا تبدأ دورات " أونلاين " لتقديم المشورة الأسرية للمقبلين على الزواج

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:23 م
ايبراشية دشنا تبدأ دورات " أونلاين " لتقديم المشورة الأسرية للمقبلين على الزواج الأنبا تكلا أسقف دشنا
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الأنبا تكلا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدشنا، اليوم، في دورة جديدة أطلقتها الإيبارشية عبر البث المباشر دون حضور بعنوان «ما قبل الارتباط»

المؤسسة الكنيسة تفتح الباب أمام المقبلين على الزواج للتسجيل فى معاهد المشورة الأسرية أو معهد الرعاية والخدمة بالكاتدرائية الذى يحاضر فيه البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أو فى مقار الكنائس بالإيبراشيات المختلفة، حتى إن الدورات خلقت لها نجومها من المحاضرين الذين يحظون بشهرة وجاذبية أكثر من غيرهم مثل الدكتور عادل حليم خبير العلاقات الزوجية، الذى أصدر ما يقرب من عشرة إصدارات فى هذا المجال والدكتورة ماجدة شفيق التى قدمت محاضرات مهمة عن تشريح الجهاز التناسلى للرجل والمرأة والجنس فى الحياة المسيحية.


يخضع نظام دورات المشورة الأسرية فى الكنيسة إلى نظام اللامركزية بين الإيبراشيات، فالمجمع المقدس يضع القواعد العامة ويترك للأسقف المسئول مهمة التطبيق، ففى بعض الإيبراشيات مثل المحلة الكبرى ألزمت الكنيسة المقبلين على الزواج على حضور كورسات المشورة، مثلما تلزمهم بعدد معين من المحاضرات وإلا لن يتم السماح لهم بدخول الامتحانات، لكن إيبارشيات أخرى مثل إيبارشية "شبرا الشمالية" سهّلت على رعاياها الأمر بطرح كورسات مشورة إلكترونية عبر "فيس بوك" و"سى دى".

ويقوم الشخص بمشاهدة محاضرات محددة على موقع الإيبارشية، وبعد شهر يتقدم للامتحان الشفوى والتحريرى، وإذا نجح بنسبة أكثر من 70% سيحصل على شهادة تفيد حصوله على "كورس مشورة الارتباط"، على أن يتقدم الشخص بتسجيل بياناته فى الاستمارة المعدة لذلك والمتوافرة فى كل كنائس شبرا الشمالية، ويدفع الرسوم ويقدم صورة من الرقم القومى، وسيحصل على كشف بأسماء المحاضرات والـ"سى دى"، وبعد شهر من استلام الاستمارة سيتم إبلاغه بميعاد الامتحان

 


الانبا تكلا

اسقف دشنا

المشورة الاسرية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة تحتفل غدًا بعيد الملاك ميخائيل.. اقرأ التفاصيل

الخميس، 18 يونيو 2020 04:05 م

الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديس ماثيو تالبوت

الخميس، 18 يونيو 2020 03:21 م

الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الشهيد اقلاديوس

الخميس، 18 يونيو 2020 11:38 ص

الكنيسة تتيح دورات المشورة الأسرية للأقباط اونلاين

الأربعاء، 27 مايو 2020 02:00 ص

بعد عودة الأفراح للكنائس بشرط الـ6 حاضرين.. مطران الفيوم يسمح بالزواج ويوقف الخطوبة.. وفى أسيوط لا يزيد العرس عن 30 دقيقة.. وبورسعيد تؤكد: لا إكليل لمن لم يتموا دورات المشورة الأسرية

السبت، 09 مايو 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية توزع مساعدات غذائية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون.. صور

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة