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انخفاض حاد فى أسعار تذاكر الطيران الفرنسى وبعض الرحلات لا تتجاوز 15 يورو

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:42 م
انخفاض حاد فى أسعار تذاكر الطيران الفرنسى وبعض الرحلات لا تتجاوز 15 يورو اير فرانس
كتب أحمد علوى

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تلقى قطاع الطيران الفرنسي ضربة قوية بعدما وصلت أسعار تذاكر الطيران لبعض الرحلات مثل باريس -مراكش، وباريس – براج إلى نحو لا يتجاوز 15 يورو فقط، وذلك على الرغم من التكلفة الباهظة للسفر الجوي. 

وعلقت وزيرة البيئة الفرنسية، إليزابيث بورن، الجمعة، على هذا الانخفاض الحاد في أسعار تذاكر رحلات الطيران بإنه أمر "صادم" أن تصل أسعار تذاكر الطيران لبعض الرحلات، إلى 15 يورو فقط لأنها "تكلف الكوكب أكثر من ذلك بكثير."

وأشارت الوزيرة في حديث لإذاعة "فرانس إنفو" إلى أن السفر جوا له تكلفة باهظة على البيئة تعكسها الضريبة البيئية التي تفرضها فرنسا على رحلات الطيران.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أكدت بورن أن حزمة إنقاذ شركة "ايرفرانس-كيه إل إم" الفرنسية الهولندية للطيران كانت "مسألة تتعلق باستمرار الشركة على قيد الحياة".

ومن المقرر أن يقدم الرئيس التنفيذي لـ "اير فرانس-كيه إل إم" بن سميث خطته الاستراتيجية للشركة إلى اتحادات العاملين بالشركة يوم الثالث من يوليو المقبل.

ورفضت الوزيرة التعليق على أي شطب محتمل للوظائف في "ايرفرانس-كيه إل إم".

 

فرنسا

الطيران الفرنسى

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