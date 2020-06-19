اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المعهد العالى للصحة الإيطالية: كورونا موجود فى المياه منذ ديسمبر 2019

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:08 م
المعهد العالى للصحة الإيطالية: كورونا موجود فى المياه منذ ديسمبر 2019 فيروس كورونا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المعهد العالى للصحة فى إيطاليا ISS إن فيروس كورونا كان موجودا فى المياه المستخدمة فى عدد من المدن الإيطالية خاصة تورينو وميلانو منذ ديسمبر 2019 ، أى قبل شهرين من الإعلان الرسمى لأول إصابة.

وقام المعهد بدراسة على أربعين عينات من المياه التي جمعت بين  أكتوبر 2019 وفبراير 2020، وأكدت الفحوص التي أنجزها مختبران، بطريقتين مختلفتين، وجود مادة أساسية من الفيروس في تلك العينات، وفقا لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية.

وأدى الوباء إلى وفاة أكثر من 34 ألف شخص في هذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة، وكان من بين البلاد أكثر الدول تضرراً في العالم جراء الفيروس.

ووفقا للخبراء فى المعهد الصحة الإيطالى فإنه تم العثور على الفيروس فى 15 من أصل 40 عينة تم اخذها بين ديسمبر وفبراير فى مدن مختلفة فى البلاد، بالاضافة إلى ذلك كشفت عن وجود فيروس كورونا فى مياه بولونيا ، ثم ميلانو.

وانتشرت عدوى كورونا، عندما حدث احتفال جماهيرى لنادى نابولى لكرة القدم الذى فاز به إيطاليا مما اثار جدلا واسعا فى السياسة المحلية لعدد من الناس فى شوارع المدينة.

وأضاف البيان الصادر عن المعهد الحكومي الذي يُعتبر مرجعاً في البلاد "أكدت النتائج التي صادق عليها مختبران مختلفان عبر طريقتين مختلفتين، وجود الحمض النووي الريبي (آر ان إيه) لفيروس سارس-كوف-2 في العينات المأخوذة من ميلانو وتورينو في 18/12/2019".

وعُثر على الآثار نفسها أيضاً في مياه الصرف الصحي في بولونيا (وسط شمال) في 29 ديسمبر 2020، فيما أُعلن رسمياً عن أول إصابة محلية بالفيروس في إيطاليا في العشرين من فبراير في مدينة كودونيو الصغيرة الواقعة على مقربة من ميلانو.

وأشار المعهد إلى أن التحاليل لم تكشف عن أي أثر لكورونا في مياه الصرف الصحي في العينات المأخوذة في أكتوبر ونوفمبر 2019، ولكنها بدأت فى الظهور فى ديسمبر 2019.

وذكر المعهد أيضاً دراسة إسبانية عثرت على الحمض النووي الريبي للفيروس في مياه الصرف الصحي في برشلونة في عينات أُخذت في منتصف يناير "قبل نحو 40 يوماً من اكتشاف أول إصابة محلية" بالمرض في إسبانيا.

 

 


ايطاليا

مياه الصرف

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون..صور

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون..صور

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020..وعيار 24 يسجل 209.13 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 19-6-2020..وعيار 24 يسجل 209.13 ريال

الأهلي يبحث مع هيدرسفيلد شروط بيع رمضان صبحى نهائياً

الأهلي يبحث مع هيدرسفيلد شروط بيع رمضان صبحى نهائياً

ملاحظات للأندية قبل عودة الدورى الممتاز 25 يوليو المقبل.. تكلفة الإجراءات الطبية صداع مزمن فى رأس المسئولين.. العوائق أمام عودة المحترفين الأجانب.. ورفض تحمل مسئولية إصابات اللاعبين بفيروس كورونا

ملاحظات للأندية قبل عودة الدورى الممتاز 25 يوليو المقبل.. تكلفة الإجراءات الطبية صداع مزمن فى رأس المسئولين.. العوائق أمام عودة المحترفين الأجانب.. ورفض تحمل مسئولية إصابات اللاعبين بفيروس كورونا

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة