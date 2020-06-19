المستشفيات التعليمية: تعافى 18 حالة وخروجهم من مستشفى الأحرار التعليمى.. صور

لايزال أبطال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من الطواقم الطبية يضربون أروع الأمثلة فى الوفاء بقسمهم تجاه الوطن وأبنائه فى تحدى جائحة كورونا حيث يتواصل خروج المتعافين من مستشفيات الهيئة بعد إتمام شفائهم وتلقيهم الرعاية اللازمة بكل تفانى وإخلاص على الوجه الأكمل دون أن يتحملوا أية أعباء مادية.

وأكد الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، أنه دوما على خط المواجهة يقف أبناء هيئة المستشفيات التعليمية من أطباء وتمريض وفنيين وكيميائيين وإداريين ، يحاربون عدوا غير مرئى لا يدخرون جهدا فى علاج المصابين من أبناء الوطن حتى يتجاوزوا محنتهم ولا يثنيهم جهدهم المبذول وتضحياتهم فى مواجهة جائحة كورونا عن القيام بالتدخلات الجراحية اللازمة لمرضى كورونا سواء بإجراء عمليات جراحيه طارئة لإنقاذ حياة مرضى كورونا أو عمليات الولادة اللازمة لمريضات بكورونا .. فمن رحم الأزمة يبصر أمل جديد النور.

وقال الدكتور عبدالكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق بخروج 18 حالة من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من المستشفى وأوضح بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفى وتم خروجهم اليوم لاستكمال باقى العلاج بالمنزل طبقا للبروتوكول.

وقال د. أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمى أن المستشفى شهدت اليوم إجراء ثلاث عمليات لحالات مصابه بفيرس كورونا المستجد منهم حالتين ولاده قيصريه والحالات بصحه جيده والأطفال بصحه جيده والحالة الثالثة جراحة عظام كسر بالركبه اليسرى وتم تثبيت الكسر بشرائح ومسامير وقام بالعمليات نخبة من أطباء المستشفى.

وأضاف د. محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بأن المستشفى استقبلت أحد المصابين بفيروس كورنا المستجد وكان يعانى من آلام شديدة فى منطقة البطن وتم عمل استكشاف جراحى للبطن وتبين وجود قرحة منفجرة بالاثني عشر وتم التدخل الفورى وإصلاح ثقب الاثنى عشر .

وأفاد د. عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمى بأن المستشفى استقبلت اليوم حالة تعانى من التهاب رئوى واشتباه كوفيد-19 وتعانى من نزيف وغرغرينا بالساق ووجد أنها مريضة سكر وفشل كلوى ومرارة وتم عمل غسيل كلوى ونقل دم وبلازما وتم تجهيزها لعمل بتر الساق لإنقاذ حياتها من القدم السكرى والغرغرينا وقام جراحينا بعمل رائع وعلى أعلى مستوى من الكفاءة .

كما شهدت المستشفى اليوم رابع حالة ولاده قيصرية لمريضة إيجابية بكورونا وتم حجزها لمدة 24 ساعة تحت المتابعة وعمل التحاليل اللازمة قبل إجراء العملية وتمت بنجاح اليوم وقام بإجراء هذه العملية مجموعة من الأطباء المميزين.