القابضة للمياه بالمنيا: إجراء اختبارات التوظيف "أون لاين"

وأشارت إلى أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى التدريب الالكترونى لرفع كفاءة العاملين بالشركات، وجارى استكمال تفعيل المنظومة الإلكترونية لتشمل إجراءات التوظيف الموحده على مستوى الشركات التابعة، وفقا للضوابط الموحدة لتوفير عنصر بشرى متميز.

ومن ناحيته، أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بالمبادره نحو التعاون والتواصل مع المختصين بقطاع الموارد البشريه بالشركة القابضة، لتقديم كافة الدعم المطلوب والتأكيد على مراجعة نظام الاختبار لتفادى اى ثغرات او شكاوى بتلك التجربة.

وأشار أنه تم إجراء اختبار التوظيف التحريرى online بنجاح كتجربة أولى على مستوى الشركات لاختبار المهندسين الجدد بتخصصات "كهرباء باور ،ميكانيكا باور، مدنى"، وتوفير عنصر بشرى هام جدا لاستلام المشروعات الجديدة لدى الشركة خلال الفترة القادمة.