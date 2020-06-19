اليوم السابع
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الشرطة البلدية باليونان تغرم مواطنا 500 يورو بسبب نباح كلبه

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:55 م
الشرطة البلدية باليونان تغرم مواطنا 500 يورو بسبب نباح كلبه كلب
كتبت: هناء أبو العز

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عاقبت الشرطة البلدية باليونان، أحد سكان بلدة " ميتيليني "بدفع غرامة قدرها 500 يورو ، لأن كلبه  ينبح، ويزعج السكان، ورد  ليسوفوس مالك الكلب قائلًا: كلبي هو أفضل حارس ، ليس لي فقط بل الحي بأكمله، ويسكن الكلب فى متجر مالكه بمنطقة خاصة في شارع رئيسي في ميتيليني، وتم تقديم الشكوى إلى الشرطة في منتصف الليل من قبل أحد جيران صاحب المتجر، الذي قال إن الكلب ينبح ويزعجه.

وقال مالك الكلب ليقول إن "كلبي عادة لا ينبح لأنه يتدرب فقط إذا رأى حركات غريبة خارج المتجر أو بالطبع إذا كان منزعجًا".

وكان مبلغ الغرامة من قبل الشرطة البلدية مفرطًا لأن الكلب كان يضايق الجار من نباحه، وكذلك بسبب حساسية الجار  تجاه الحيوانات وخوفه منها.


اليونان

نباح كلب

غرامة مالية

فوبيا الكلاب

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