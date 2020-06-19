الخوف يصل للأطفال.. طفل أمريكى يتوقف عن اللعب ويختبئ من سيارة شرطة

كتبت مريم بدر الدين

وصل الخوف والرعب فى مجتمع السود بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الأطفال نتيجة لقسوة الشرطة فى التعامل معهم وكان أخرهم مقتل جورج فلويد الذى فجر الغضب والاحتجاجات فى الشارع الأمريكى، ونشر الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" فيديو لطفل يدعي "ايلي" 10 سنوات شعر بالخوف بمجرد مرور سيارة شرطة أمامه، وهو يلعب بجوار منزله مما جعله يختبئ بتلقائية وراء سيارة حتي تمر الشرطة ويعود للعب.



وقرر والده مشاركة هذا المشهد علي مواقع التواصل الإجتماعي بعد شعوره بالعجز أمام خوف ابنه، وبرر أيلي موقفه بقوله "لأنهم قتلوا جورج فلويد".

وفي نفس السياق كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو، يظهر ضابط شرطة في ولاية جورجيا الأمريكية يقوم بتوجيه مسدسه إلى عدد من المراهقين السود بعد أن أبلغ صاحب متجر مجاور عن أن المراهقين كانوا يحملون مسدسًا وكانوا يتشاجرون.

ويظهر في مقطع الفيديو، عدد من الجيران الذين يتدخلون من أجل حماية المراهقين السود صارخين "لا تطلقوا النار عليهم" وذلك في الوقت الذي أمسك فيه ضابط شرطة من جورجيا مجموعة المراهقين ووضعهم تحت تهديد السلاح.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توسل الجيران إلى ضابط الشرطة لإلقاء مسدسه في جونزبورو بجورجيا، مبينا أن صاحب متجر أبلغ الشرطة عن أن 5 مراهقين على الأقل "يتشاجرون" بالقرب من موقف السيارات، زاعما أن أحدهم كان يحمل مسدسا وكان يلوح به بعد محاولته السرقة.

وخلال توجيه ضابط الشرطة المسدس على مجموعة المراهقين السود، صاح الجيران "لا تطلقوا النار ، إنهم أطفال" بعد أن قام ضابط شرطة بسحب مسدس على المراهقين، فيما أشارت ديلي ميل إلى أنه لم يتم القبض على المراهقين ولم يتم توجيه اتهامات بعد المشادة.