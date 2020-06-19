اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخوف يصل للأطفال.. طفل أمريكى يتوقف عن اللعب ويختبئ من سيارة شرطة

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:44 ص
الخوف يصل للأطفال.. طفل أمريكى يتوقف عن اللعب ويختبئ من سيارة شرطة الطفل ايلي
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل الخوف والرعب فى مجتمع السود بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الأطفال نتيجة لقسوة الشرطة فى التعامل معهم وكان أخرهم مقتل جورج فلويد الذى فجر الغضب والاحتجاجات فى الشارع الأمريكى، ونشر الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" فيديو لطفل يدعي "ايلي" 10 سنوات شعر بالخوف بمجرد مرور سيارة شرطة أمامه، وهو يلعب بجوار منزله مما جعله يختبئ بتلقائية وراء سيارة حتي تمر الشرطة ويعود للعب.
Capture
وقرر والده مشاركة هذا المشهد علي مواقع التواصل الإجتماعي بعد شعوره بالعجز أمام خوف ابنه، وبرر أيلي موقفه بقوله "لأنهم قتلوا جورج فلويد".

وفي نفس السياق كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو، يظهر ضابط شرطة في ولاية جورجيا الأمريكية يقوم بتوجيه مسدسه إلى عدد من المراهقين السود بعد أن أبلغ صاحب متجر مجاور عن أن المراهقين كانوا يحملون مسدسًا وكانوا يتشاجرون.

ويظهر في مقطع الفيديو، عدد من الجيران الذين يتدخلون من أجل حماية المراهقين السود صارخين "لا تطلقوا النار عليهم" وذلك في الوقت الذي أمسك فيه ضابط شرطة من جورجيا مجموعة المراهقين ووضعهم تحت تهديد السلاح.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توسل الجيران إلى ضابط الشرطة لإلقاء مسدسه في جونزبورو بجورجيا، مبينا أن صاحب متجر أبلغ الشرطة عن أن 5 مراهقين على الأقل "يتشاجرون" بالقرب من موقف السيارات، زاعما أن أحدهم كان يحمل مسدسا وكان يلوح به بعد محاولته السرقة.

وخلال توجيه ضابط الشرطة المسدس على مجموعة المراهقين السود، صاح الجيران "لا تطلقوا النار ، إنهم أطفال" بعد أن قام ضابط شرطة بسحب مسدس على المراهقين، فيما أشارت ديلي ميل إلى أنه لم يتم القبض على المراهقين ولم يتم توجيه اتهامات بعد المشادة.

 


جورج فلويد

الشرطة الامريكية

اطفال

الشغب فى امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة